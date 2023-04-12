В Вентспилсе из-за провокации подрались школьники: третьеклассник попал в больницу

В одной из школ Вентспилса произошел конфликт между школьниками, который завершился дракой, в результате которой один из мальчиков сильно пострадал, сообщает передача Degpunktā.
В Вентспилсе третьеклассник после инцидента пришел домой избитым до неузнаваемости.
"Ребенка, когда он шел домой со школы, сначала спровоцировали словами. Ребенок, конечно, не выдержал этого, так как ему сказали - "у тебя мать умерла, ты главное не плачь!"
"Ребенок нанес первый удар, после чего был жестоко избит", - рассказала мать ребенка Эвита.
Сначала семья доставила пострадавшего ребенка к семейному врачу, который сказал пострадавшему вместе с родителями отправляться в больницу.
"Там констатировали сотрясение мозга, нарушение координации и ушибы тела. Два дня он пролежал в отделении, его отпустили домой лечиться под надзором семейного врача.
Сейчас он - в лежачем состоянии, у него головная боль, рвота, он не может полноценно функционировать. Не знаем, сможет ли он в этом году вернуться. У нас теперь десять дней обязательный постельный режим, посмотрим, что дальше нам скажет семейный врач", - отметила мама пострадавшего ребенка.
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