В Вентспилсе из-за провокации подрались школьники: третьеклассник попал в больницу

"Ребенка, когда он шел домой со школы, сначала спровоцировали словами. Ребенок, конечно, не выдержал этого, так как ему сказали - "у тебя мать умерла, ты главное не плачь!"

"Там констатировали сотрясение мозга, нарушение координации и ушибы тела. Два дня он пролежал в отделении, его отпустили домой лечиться под надзором семейного врача.

Сейчас он - в лежачем состоянии, у него головная боль, рвота, он не может полноценно функционировать. Не знаем, сможет ли он в этом году вернуться. У нас теперь десять дней обязательный постельный режим, посмотрим, что дальше нам скажет семейный врач", - отметила мама пострадавшего ребенка.