Кариньш: нам многое нужно улучшить в системе здравоохранения

На просьбу прокомментировать заявление Латвийского объединения больниц о том, что в конце года из-за нехватки бюджетных средств система здравоохранения может оказаться в ситуации, когда оплачиваемые государством обследования больше не будут проводиться, Кариньш ответил, что не информирован о внутренних денежных потоках Министерства здравоохранения.

В то же время он подтвердил ранее сказанное, что "нам многое нужно улучшить в системе здравоохранения", например, необходимы улучшения в сети больниц, чтобы более рационально использовать имеющиеся средства.

Премьер подчеркнул, что в медицине и других сферах всегда ощущается нехватка бюджетных средств несмотря на то, что каждый год в здравоохранение вкладываются дополнительные средства.

В то же время премьер отметил, что изменения уровней больниц, которые в настоящее разрабатывает Минздрав, могут не принести экономии уже в этом году, поэтому министрам поручено искать в бюджетах министерств средства, которые не будут использованы в этом году, чтобы перераспределить их в пользу программ, где нехватка финансирования ощущается более остро. По словам Кариньша, каждый год неиспользованными остаются около 100 миллионов евро бюджетных средств.