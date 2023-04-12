Опубликовано видео жестокой казни, предположительно, украинского военного

По информации портала The Insider, одним из первых ролик появился на канале создателя "Мужского государства" Владислава Позднякова. Видео разошлось в пророссийских Telegram-каналах и украинских соцсетях.

Подлинность видео не подтверждена, отмечает "Медуза", неизвестно также, когда оно было сделано, однако предполагается, что его сняли летом 2022 года.

RUS TVNET не публикует видео из соображений этики.

"Отрезай, ломай позвоночник! <…> Что, никогда бошки не резал?" - на кадрах человек в камуфляже с закрытым лицом и белой повязкой на ноге ножом отрезает голову лежащему пленному, который кричит "больно!", "не надо!".

Жертва лежит на земле в камуфляже и с желтой повязкой, которой себя обозначают украинские военные. Находящиеся вокруг несколько человек кричат тому, что с ножом: "Работаем, братья! Отрезай, бл**ь! Ломай позвоночник ему! Что, никогда бошки не резал? До конца, бл**ь", описывает происходящее на видео "Зеркало".

Когда голова, предположительно, украинского военнослужащего отделена от тела, человек за кадром говорит: "В мешок ее, нах**, и отправить командиру".