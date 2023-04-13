"Наполи" и "Челси" потерпели поражения в первых матчах 1/4 финала

Милан - Наполи 1:0

В итальянском дерби, которое прошло на стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) в Милане, хозяева поля с минимальным счётом обыграли "Наполи" - 1:0.

На 40-й минуте полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер результативным ударом завершил контратаку своей команды. В середине второго тайма, на 74-й минуте, "Наполи" остался в меньшинстве - две жёлтые карточки в течение пяти минут заработал полузащитник гостей Андре Замбо Ангисса. Он пропустит ответную встречу, которая пройдёт 18 апреля.

Реал Мадрид - Челси 2:0

Футболисты мадридского "Реала" на своём поле обыграли лондонский "Челси" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 2:0.

На 21-й минуте Карим Бензема открыл счёт в матче, а на 74-й минуте Марко Асенсио, вышедший на поле тремя минутами ранее, увеличил преимущество "Реала". Отметим, что на 59-й минуте защитник "Челси" Бен Чилуэлл получил красную карточку на за фол на Родриго.

Ответный матч пройдёт на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне 18 апреля.