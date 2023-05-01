Каждый день футболисту необходимо съедать или выпивать что-то сладкое. Все попытки Хаверца отказаться от сахара провалились - без него игрок не мог нормально тренироваться и выкладываться на поле.

"Прошлым летом я полностью изменил диету и даже нанял диетолога. Я просто хотел более профессионально подходить к делу и всё в таком духе. Всё это продолжалось около полугода. В Лондоне у нас поначалу был повар, который приходил к нам каждый день и готовил что-то максимально полезное. Надо сказать, что я чувствовал себя просто ужасно. На меня эта диета произвела совершенно противоположный эффект", - приводит слова немца Ehrenpflaume.

Футболист рассказал, что он с ума сходит по сахару и ему постоянно нужны конфеты и другие сладости, которые придают ему сил и добавляют энергии.

"Диетолог сказал тогда, что с этим надо срочно завязывать. Полностью. Ну, я так и поступил, но эффект был совершенно не тем, какой мы ожидали.

А потом в "Челси" появился диетолог с абсолютно другим подходом. Он сказал мне: "Кай, тебе надо пить "Фанту", надо пить колу. Спокойно выпивай баночку в день". В перерыве я беру мармеладных мишек, Skittles или что-нибудь в этом духе. Эти перемены привели к тому, что я снова стал полон сил", - сказал полузащитник "Челси".

В текущем сезоне Хаверц провёл за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.