Видео ⟩ В Цесисском крае перевернулся грузовик: погиб водитель

ДТП произошло в 17:05 на Видземском шоссе в Вайвской волости, где перевернулся грузовик Volvo с прицепом Jyki. В результате аварии водитель автомобиля погиб.

За прошедшие сутки в ДТП пострадали еще десять человек, в целом было зарегистрировано 138 аварий. Среди пострадавших четыре пешехода.

За превышение скорости вчера оштрафованы 158 водителей. Три человека задержаны за вождение в сильном алкогольном опьянении. У одного водителя будет конфискован автомобиль, а с остальных будет взыскана стоимость транспортных средств.