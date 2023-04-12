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Видео ⟩ В Цесисском крае перевернулся грузовик: погиб водитель

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во вторник в Цесисском крае в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб водитель грузового автомобиля, сообщили в Видземском региональном управлении Государственной полиции.

ДТП произошло в 17:05 на Видземском шоссе в Вайвской волости, где перевернулся грузовик Volvo с прицепом Jyki. В результате аварии водитель автомобиля погиб.

За прошедшие сутки в ДТП пострадали еще десять человек, в целом было зарегистрировано 138 аварий. Среди пострадавших четыре пешехода.

За превышение скорости вчера оштрафованы 158 водителей. Три человека задержаны за вождение в сильном алкогольном опьянении. У одного водителя будет конфискован автомобиль, а с остальных будет взыскана стоимость транспортных средств.

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