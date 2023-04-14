Рэйчел Штульман - продвигает теннис своими формами

Девушка играла в теннис в Университете Миссури с 2010 по 2014 год, а сейчас американка продвигает этот вид спорта в качестве медийной персоны и наслаждается своей миссией.

Рэйчел нарастила грудь, накачала пресс и теперь рекламирует теннисные турниры, завлекая гостей на корты своими откровенными фотографиями. Её так и называют: инфлюэнсер тенниса.

Например, для привлечения внимания к турниру АТР Masters 1000s она выставила фотографию с корта в розовом мини-топике. Её крохотный топ едва прикрыл грудь пятого размера и оголил живот спортсменки.

"Я подумала, что могу делать фотосессии и показать, что теннис - это круто и что он может быть горячим и веселым", - говорит о своей деятельности 32-летняя Штульман.