Пт, 14.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Рэйчел Штульман - продвигает теннис своими формами

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Рэйчел Штульман когда-то была талантливой теннисисткой юниорского состава, но сейчас у неё лучше выходит элегантно позировать с ракеткой, чем играть ей.

Девушка играла в теннис в Университете Миссури с 2010 по 2014 год, а сейчас американка продвигает этот вид спорта в качестве медийной персоны и наслаждается своей миссией.

Рэйчел нарастила грудь, накачала пресс и теперь рекламирует теннисные турниры, завлекая гостей на корты своими откровенными фотографиями. Её так и называют: инфлюэнсер тенниса.

Например, для привлечения внимания к турниру АТР Masters 1000s она выставила фотографию с корта в розовом мини-топике. Её крохотный топ едва прикрыл грудь пятого размера и оголил живот спортсменки.

"Я подумала, что могу делать фотосессии и показать, что теннис - это круто и что он может быть горячим и веселым", - говорит о своей деятельности 32-летняя Штульман.

С детства кумиром Рэйчел в теннисе был Рафаэль Надаль. У неё на стене даже висел постер великого испанского теннисиста. Звездой тенниса Штульман не стала, но нашла себя в другом интересном деле.

Рэйчел создала свой яркий стиль в одежде, развивает свои социальные сети соблазнительными снимками и роликами, а также стремится сделать теннис интереснее и популярнее.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх