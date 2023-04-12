Видео ⟩ В Кенгарагсе водитель повредил 5 машин и повалил дорожные знаки

Вдоль края дороги было припарковано несколько автомобилей, из которых разбитыми оказались по меньшей мере пять. Кроме того, в результате действий водителя пострадали дорожные знаки. Когда на место происшествия приехала полиция, водитель уже сбежал.

Как рассказал передаче житель Кенгарагса Владислав, на улице Авиацияс только редкий водитель едет со скоростью 30 км/ч, как того требуют дорожные знаки. ДТП произошло в воскресенье, 9 апреля, в 5:30 утра. Водитель Volvo вдавил педаль газа в пол и повредил дорожную инфраструктуру, повалив пять дорожных знаков и повредив столько же автомобилей.

Сам Владислав не видел виновный автомобиль или водителя, однако одна пенсионерка проснулась от звука удара и открыла занавески. По ее словам, она услышала шум и увидела, что из машины выходят два человека - мужчина и женщина.

Государственная полиция указала передаче, что

после совершения аварии водитель Volvo покинул место происшествия, не сообщив об этом полиции в установленном законом порядке, однако стражи порядка его задержали на месте другого ДТП.

В округе ходят слухи, что водитель - некий местный охранник, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: