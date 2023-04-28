Ксения - внучка великого Лобановского, раздевается на камеру и злит фанатов

Легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский в 1963 году женился на Аделаиде Омеляненко, которая стала ему верной спутницей и мирилась с тем, что у мэтра футбол всегда стоял на первом месте. Вскоре после свадьбы у Лобановских родилась дочь Светлана, а в конце 90-х у Валерия Лобановского появились внуки - Богдан и Ксения, о которой мы расскажем подробнее.
Валерий Лобановский является одним из наиболее титулованных тренеров в истории футбола. Только с одним киевским "Динамо" легендарный наставник выиграл 31 трофей. Лобановский входит в рейтинги лучших тренеров в истории по версии World Soccer, France Football, FourFourTwo и ESPN. Умер Валерий Васильевич 13 мая 2002 года в 63 года.
Ксения появилась на свет 18 марта 1999 года. Её мама была преподавателем-филологом, а отец - Валерий Горбик - мастером спорта по рукопашному бою. Родители позволили девушке самой выбрать фамилию, когда она достигнет 14-летия. И она решила остаться Лобановской.
Внучка легендарного тренера признавалась, что знакомые часто расспрашивают её о деде: "Бывает, другие ребята спрашивают: а ты честно внучка Лобановского? Ещё часто от людей приходится слышать, как они его уважали и любили. В такие моменты я немного смущаюсь, иногда плачу от чувств", - приводит слова Ксении Sport24.
В подростковом возрасте Ксения была неприметной школьницей. Однако со временем она повзрослела и превратилась в горячую красотку. 24-летняя внучка Лобановского любит фотографироваться в откровенных нарядах и купальниках.
За это, кстати, ей частенько достается от поклонников Валерия Лобановского. "Дед бы за такое по ср*ке надавал", "Или дал бы 20 кругов вокруг стадиона", - пишут футбольные болельщики под постами Ксении.
Молодая девушка активно путешествует и ведёт светскую жизнь, о чём делится с подписчиками в Instagram.
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