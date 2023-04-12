АО Latvenergo планирует в будущем занять 20-30% рынка природного газа для населения, сказал в программе TV3 "900 секунд" директор по продажам Latvenergo Улдис Муциниекс.
"Наша цель - доля рынка примерно в объеме 20-30%. Думаю, что постепенно мы ее достигнем", - сказал он.
В настоящее время Latvenergo на рынке природного газа обслуживает около 30 000 бытовых потребителей и 2000 предприятий.
Муциниекс также отметил, что Latvenergo является крупнейшим потребителем природного газа в Латвии, поэтому имеет большой опыт закупок, кроме того, у компании уже есть действующая инфраструктура для обслуживания клиентов в сфере электроснабжения.
Как сообщалось, 1 мая в Латвии будет полностью открыт рынок природного газа для населения.
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