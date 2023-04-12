В России разрешили заключать военные контракты с выпускниками школ

Согласно предыдущей версии этой статьи, контракт для службы в армии, Росгвардии, Службе внешней разведки, МЧС, ФСБ и органах государственной охраны мог заключить не служивший по призыву мужчина с 18 лет, который при этом должен окончить среднее специальное учебное заведение. Теперь фраза о гражданах, "получивших среднее специальное образование", из закона вычеркнута.

Принять такую поправку еще прошлым летом предлагал глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. Однако после огласки ее сняли с рассмотрения, и во вступившей в силу версии закона в октябре 2022 года ее не было. В этот раз, как отмечает BBC, поправка о заключении военных контрактов с 18-летними, не окончившими техникум, была одобрена практически единогласно.