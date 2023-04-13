Новая причёска Эрлинга Холанда вызвала ажиотаж в сети

На этой неделе английский клуб опубликовал фото нападающего, на котором его волосы заплетены в две косички, и спросил у болельщиков, кто бы это мог быть. И хотя в кадре виден только затылок, всем и так было ясно, кому он принадлежит.

Холанд уже не в первый раз так заплетает волосы. Форвард попробовал косички ещё в декабре 2022 года. Тогда он подписал фотографию довольно суровой фразой: "Режим викинга активирован".

Болельщики не думают, что с такой причёской футболист выглядит свирепо, и злые языки уже начали упражняться в остроумии. Среди комментариев, например, был такой: "Я единственный, кто считает, что он носит прическу 9-летней девочки?". Или такой: "Грета Тунберг как-то быстро выросла".

Также причёску Холанда сравнили с викинговской.

В текущем сезоне за "Манчестер Сити" Холанд сыграл 27 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал пять результативных передач.