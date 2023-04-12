Самой титулованной фигуристке мира запретили въезд в Россию

МИД РФ закрыл въезд для 333 граждан Канады. Под санкции попали представители руководства Канады, канадские парламентарии, политики, активисты и спортсмены.

Подобное решение было принято на фоне санкций со стороны Оттавы. Накануне Канада ввела санкции против 14 россиян и 34 российских организаций.

"Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в "стоп-лист" представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии.

Эта мера призвана также побудить попавших в "чёрный список" изменить своё поведение", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ, где указано, что Дюамель и Вертью подписали письмо о недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Дюамель - олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях и двукратная чемпионка мира в паре с Эриком Редфордом.

Вертью и её партнёр Скотт Мойр - самые титулованные олимпийские чемпионы в истории фигурного катания. На их счету золото Игр 2010 и 2018 годов в танцах на льду, победа на Олимпиаде в Пхёнчхане в командном турнире и два серебра Игр в Сочи.