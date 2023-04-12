Латвия передаст полиции Украины 50 машин и другую технику

Как сообщили в МВД, Госполиция следит за текущей ситуацией в Украине и поддерживает контакты с Национальной полицией Украины, Министерством обороны Украины и группой специального назначения Национальной гвардии Украины. Оценив поступившие просьбы о помощи, полиция решила, что этим украинским структурам нужна дополнительная помощь, поскольку они работают в условиях беспрецедентной войны.

Изучив списки запрошенных технических средств, был сделан вывод, что Государственная полиция может оказать техническую поддержку, передав 50 автомобилей, два беспилотных летательных аппарата, одну мобильную электростанцию, три генератора и 567 предметов форменной одежды старого образца.

Транспортные средства, дроны, мобильная электростанция и генераторы были в употреблении, но их техническое состояние удовлетворительное. Предметы обмундирования старого образца не использовались и находятся в хорошем состоянии, сообщили в МВД.

Автомобили были выпущены в период с 2004 по 2016 год. Несколько транспортных средств - микроавтобусы.

Для передачи техники Украине еще требуется решение правительства.