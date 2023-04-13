СМИ: представитель немецкого автопрома предложил Путину оживить авторынок РФ

В распоряжение издания Der Spiegel попало письмо на три страницы, в котором Вольф предложил использовать производства Volkswagen, от которых компании стараются освободиться, чтобы оживить знаменитый российский бренд "Волга".

В письме, написанном в январе, Вольф пишет, что новые "Волги" могли бы основываться на моделях Škoda, но внешне они будут преобразованы, чтобы в них внести классические визуальные черты "Волги".

В письме Вольфа говорится, что для реализации проекта Россия должна инвестировать 60 миллиардов рублей - почти 670 миллионов евро. В рамках проекта можно было бы производить около 270 000 автомобилей в год. Цель проекта - оживить разрушенный российский рынок автомобилей. В обмен Вольф предложил 12 000 новых рабочих мест. Сообщается, что Путин выразил поддержку подобному плану. Исполнителем проекта было бы предприятие "ПромАвтоКонсалт", которое, по информации, имеющейся в распоряжении Der Spiegel, принадлежит самому Вольфу.

Хотя сам Вольф утверждает, что у него есть "устное соглашение с высшим руководством Volkswagen" на предложенную сделку для оживления российской автомобильной промышленности, теперь это утверждение подвергается сомнению. Правление Volkswagen в разговоре с Der Spiegel, сообщило, что у них нет никакой информации о таком соглашении и содержании письма.