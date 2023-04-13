Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли-2023

Последним клубом, завоевавшим путёвку в плей-офф НХЛ, стал "Нью-Йорк Айлендерс", который сегодня обыграл "Монреаль Канадиенс" со счётом 4:2.

В итоге "Питтсбург Пингвинз", за который выступает российский нападающий Евгений Малкин, впервые за 17 лет (с сезона 2005/06) не сыграет в плей-офф НХЛ.

От Западной конференции в плей-офф вышли "Вегас", "Колорадо", "Эдмонтон", "Даллас", "Лос-Анджелес", "Миннесота", "Сиэтл", "Виннипег".

От Востока на Кубок Стэнли претендуют "Бостон", "Эдмонтон", "Каролина", "Торонто", "Рейнджерс", "Тампа-Бэй", "Флорида", "Айлендерс".

Напомним, первые матчи раунда плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли стартуют 17 апреля.

Действующими обладателями трофея являются хоккеисты "Колорадо Эвеланш".