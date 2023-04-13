Чт, 13.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Двое футболистов "Баварии" подрались после разгрома в Лиге чемпионов

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: EPA/Scanpix

Футболисты мюнхенской "Баварии" Лерой Сане и Садио Мане подрались в раздевалке после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от "Манчестер Сити". Об этом сообщает Bild.

Напомним, встреча состоялась 11 марта. "Бавария" в гостях уступила со счётом 0:3.

Сообщается, что после этой игры в раздевалке мюнхенской команды вспыхнул конфликт, в результате которого подрались Садио Мане и Лерой Сане.

Отмечается, что разногласия между футболистами начались ещё на поле. В конце матча в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов. Конфликт продолжился в раздевалке, Мане ударил партнёра по лицу и разбил губу. Игроков пришлось разнимать другим футболистам "Баварии".

​Это не первый раз, когда внутри команды из Мюнхена в последние недели возникают разногласия. Ранее, после одного из матчей у Мане возник конфликт с теперь уже бывшим главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Ответная игра 1/4 финала пройдёт 19 апреля в Мюнхене.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх