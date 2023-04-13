Двое футболистов "Баварии" подрались после разгрома в Лиге чемпионов

Напомним, встреча состоялась 11 марта. "Бавария" в гостях уступила со счётом 0:3.

Сообщается, что после этой игры в раздевалке мюнхенской команды вспыхнул конфликт, в результате которого подрались Садио Мане и Лерой Сане.

Sadio Mane and Leroy Sane didn't look happy during Bayern's loss to Man City 👀 pic.twitter.com/Oje9NKnquS — ESPN FC (@ESPNFC) April 12, 2023

Отмечается, что разногласия между футболистами начались ещё на поле. В конце матча в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов. Конфликт продолжился в раздевалке, Мане ударил партнёра по лицу и разбил губу. Игроков пришлось разнимать другим футболистам "Баварии".

​Это не первый раз, когда внутри команды из Мюнхена в последние недели возникают разногласия. Ранее, после одного из матчей у Мане возник конфликт с теперь уже бывшим главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Ответная игра 1/4 финала пройдёт 19 апреля в Мюнхене.