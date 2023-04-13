В Риге стартует 15-й юбилейный сезон Ghetto Games

Регистрация начнётся уже в 11:00, а торжественное открытие - в 12:00. Команды могут подать заявки до 13:00 13 мая. У каждого игрока, достигшего 13 лет, должен быть создан профиль игрока FIBA 3x3. В день открытия будет 7 групп - U-11, U-13, U-15, U-17, Lady, Open и Pro.

"Когда-то мы мечтали завоевать медали на Олимпиаде, и благодаря нашей сборной 3х3 нельзя не ставить такие цели. Именно поэтому в этом году совместно с Латвийским баскетбольным союзом мы дадим молодым людям возможность стать лучше как физически, так и морально. В спортивной, веселой и оживлённой среде", - прокомментировал открытие юбилейного сезона лидер Ghetto Games Раймонд Элбакян.

На протяжении всего сезона будут проведены 18 этапов Ghetto Basket, где будут соревнования в разных возрастных категориях в профессиональной лиге. Ghetto Basket открыт для всех, кто хочет участвовать, вне зависимости от возраста и уровня опыта в данном виде спорта.