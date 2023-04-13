В Риге стартует 15-й юбилейный сезон Ghetto Games

13 мая в спортивном комплексе Гризинькалнса молодёжное движение уличного спорта и культуры Ghetto Games начнёт свой юбилейный 15-й сезон. Главным событием открытия станет первый этап Балтийской лиги баскетбола 3x3.
Регистрация начнётся уже в 11:00, а торжественное открытие - в 12:00. Команды могут подать заявки до 13:00 13 мая. У каждого игрока, достигшего 13 лет, должен быть создан профиль игрока FIBA 3x3. В день открытия будет 7 групп - U-11, U-13, U-15, U-17, Lady, Open и Pro.
"Когда-то мы мечтали завоевать медали на Олимпиаде, и благодаря нашей сборной 3х3 нельзя не ставить такие цели. Именно поэтому в этом году совместно с Латвийским баскетбольным союзом мы дадим молодым людям возможность стать лучше как физически, так и морально. В спортивной, веселой и оживлённой среде", - прокомментировал открытие юбилейного сезона лидер Ghetto Games Раймонд Элбакян.
На протяжении всего сезона будут проведены 18 этапов Ghetto Basket, где будут соревнования в разных возрастных категориях в профессиональной лиге. Ghetto Basket открыт для всех, кто хочет участвовать, вне зависимости от возраста и уровня опыта в данном виде спорта.
7 из 18 этапов создадут Балтийскую лигу 3х3. 2 этапа из 7 пройдут в Риге, а остальные 5 состоятся в других городах Латвии и стран Балтии - Таллинне, Вильнюсе, Вентспилсе, Даугавпилсе, Валмиере. Суперфиналы пройдут в Вентспилсе, где будет разыграна поездка на турнир по баскетболу 3х3 Laussane Masters FIBA. В суперфинале сыграют победители 6 этапов и 12 самых лучших команд из ранга.
Параллельно Балтийской лиге 3х3 пройдут традиционные турниры Ghetto Basket. Суперфинал сезона Ghetto Basket пройдёт 12 августа в Гризинькалнсе, и это станет главной кульминацией сезона.
В этом сезоне в программе запланированы такие мероприятия, как бойцовский турнир Ghetto Fight, соревнования по танцам Ghetto Dance, турниры Ghetto Football и Ghetto Floorball, международные соревнования по футбольному фристайлу и панне, а также впервые в Гризинькалнсе пройдёт чемпионат мира по футболу 3х3 Ghetto Football World Cup 2023, куда приедут участники не только со всей Европы, но и лучшие команды Южной Америки и Японии.
Ghetto Games на данный момент является крупнейшим молодёжным движением уличного спорта и культуры в Латвии и Восточной Европе, ежегодно собирающим более 8000 участников и 300 000 зрителей в СМИ и социальных сетях. Больше информации о фестивалях и мероприятиях нового сезона доступно на официальном сайте www.ghetto.lv.
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