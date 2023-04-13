Фото ⟩ В центре Риги начали работу велопатрули

С наступлением теплой погоды в центре Риги приступили к работе велосипедные патрули Рижской муниципальной полиции. В их обязанности в первую очередь входит патрулирование центра города, где они будут обращать внимание на автомобили, припаркованные на тротуарах или велосипедных дорожках, наблюдение за парками, где они будут обращать внимание на отдыхающих, которые решили насладиться алкогольными напитками в парке, а также выявление других нарушений общественного порядка.
Наблюдения Рижской муниципальной полиции свидетельствуют, что чаще всего правила стоянки в центре Риги нарушают различные оказывающие услуги по доставке лица, которые оставляют свои машины на тротуарах и велосипедных дорожках. В свою очередь, другие автоводители нередко занимают стоянки для специального транспорта, что, в свою очередь, затрудняет работу по транспортировке. Поэтому эти две категории нарушений будут приоритетом велопатрулей.
Фото: Велопатрули в центре Риги
Уже сообщалось, что в марте Рижская муниципальная полиция устроила встречу с представителями предприятий по доставке, чаще всего попадающих в поле зрения правоохранительных органов, чтобы разъяснить правила, рекомендовать решения и услышать основные проблемы транспорта доставки.
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