Фото ⟩ В центре Риги начали работу велопатрули

С наступлением теплой погоды в центре Риги приступили к работе велосипедные патрули Рижской муниципальной полиции. В их обязанности в первую очередь входит патрулирование центра города, где они будут обращать внимание на автомобили, припаркованные на тротуарах или велосипедных дорожках, наблюдение за парками, где они будут обращать внимание на отдыхающих, которые решили насладиться алкогольными напитками в парке, а также выявление других нарушений общественного порядка.