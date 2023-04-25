От Марадоны до Мостовой: самые красивые дочери футболистов

Пока их отцы сражались на футбольных полях и выигрывали трофеи, они росли и превращались в настоящих моделей. Предлагаем вам посмотреть на самых красивых дочерей известных футболистов и тренеров.
Джемма Оуэн - дочь бывшего футболиста сборной Англии Майкла Оуэна
Дальма Марадона - дочь легендарного Диего Марадоны
Эмма Мостовая - дочь бывшего российского футболиста Александра Мостового
Эстель Бергкамп - дочь бывшего игрока "Арсенала" и сборной Нидерландов Дениса Бергкампа. Её муж - игрок "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек
Холли Ширер, младшая дочь легенды английского футбола Алана Ширера
Мария Гвардиола - старшая дочь тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы
Джейд Лебёф - дочь экс-защитника сборной Франции Франка Лебёфа
Ивана Недвед - дочь легенды "Ювентуса" Павла Недведа
Кристина Пименова - дочь экс-футболиста сборной России Руслана Пименова, которую в девять лет журнал Women Daily признал самой красивой девочкой в мире
Бьянка Гаскойн - дочь Пола Гаскойна, который был одним из лидеров сборной Англии с конца 1980-х годов до середины 1990-х
Алисия Скоулз - дочь бывшей звезды "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза
Лилли-Элла Джеррард - дочь легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда
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