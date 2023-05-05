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Чешка Моника Килнарова - ещё один повод полюбить теннис

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23-летняя чешская теннисистка Моника Килнарова вряд ли известна даже самым внимательным поклонникам этого вида спорта, но это не мешает ей иметь почти полсотни тысяч подписчиков в Instagram.

Девушка родилась 8 октября 1999 года в Остраве. Наивысшее достижение спортсменки в карьере - 403-е место в рейтинге WTA.

Несмотря на то, что на кортах она больших побед не одерживала (4 титула на турнирах ITF), своей очаровательной внешностью заслужила к себе пристальное внимание фанатов. 

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