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Тарин Брей - очаровательная американка, которая работает в команде Овечкина

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"Вашингтон Кэпиталз" впервые за девять лет не сыграет в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но зато у клуба из столицы США крутая медиакоманда.

На матчах "Вашингтона" работает очаровательная журналистка Тарин Брей. Она является сотрудницей медиаслужбы "Вашингтона" с 2018 года.

В её обязанности входит брать интервью у хоккеистов и тренеров клуба, а также известных людей, которые бывают на матчах команды. 

Sport24 пишет, что Тарин родом из Майами. Девушка окончила университет во Флориде, работала печатным корреспондентом, занималась волонтёрской деятельностью и учила испанский. О карьере телеведущей она мечтала с 5 лет. И в 28 лет её мечта осуществилась в столице США.

На хоккее, то есть на работе, она придерживается официального или спортивного стиля, а в своих социальных сетях Тарин не стесняется показывать прекрасную фигуру.

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