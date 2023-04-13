4,42 промилле: в Цесисе поймали очень пьяного водителя

Полиция начала уголовный процесс.

В целом вчера было зарегистрировано 127 ДТП, в авариях пострадали 12 человек, в том числе три водителя электроскутеров.

В Видземе за сутки травмы получили двое мотоциклистов. В Индранской волости Мадонского края мужчина, управляя мотоциклом BMW, упал и получил травмы. В свою очередь в волости Драбешу Цесисского края мужчина упал с мотоцикла КТМ. Оба пострадавших мотоциклиста были доставлены в медучреждения.

За превышение скорости составлено 208 протоколов. Четыре водителя были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. У двух из них будут конфискованы транспортные средства, а с одного будет взыскана стоимость автомобиля.

В Алуксненском крае полиция констатировала, что трое мужчин управляли велосипедами, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Констатированная у мужчин концентрация алкоголя в выдохе составляла от 0,79 до 2,21 промилле. Во всех трех случаях полиция начала административные процессы.