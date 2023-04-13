Главное за 13 апреля ⟩ Кариньш на стройке Rail Baltica, педофил из Даугавпилса и подробности ЧП с самолетами airBaltic

Видео, в котором тибетский духовный лидер Далай-лама просит мальчика "пососать язык", получило широкий общественный резонанс во всем мире. Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, который даже несколько раз встречался с Далай-ламой, не остался равнодушным к увиденному. Он делится несколькими эпизодами своих встреч с духовным лидером и говорит, что, по его мнению, Далай-лама давно уже "не в своем уме".

76-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) взялся за лопату, чтобы засыпать выбоину на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе. Об этом он подробно рассказал в соцсетях.

Перенесенные в зимний сезон вирусы не только лишают организм сил, но и истощают накопленные запасы витаминов и минералов. Нередко сразу после зимнего периода люди испытывают повышенную утомляемость, подавленность и апатию, ощущают упадок сил, а также возможны нарушения аппетита. Во время гриппа или другого вирусного заболевания в организме выделяются токсины, которые повреждают клетки и ткани организма, и пока они не восстановятся, самочувствие вернется не так быстро.

Известный теле- и киноактер Дмитрий Назаров и заслуженная артистка РФ Ольга Васильева выступят в Риге и Даугавпилсе. 9 июня в Даугавпилсском дворце культуры, а 14 июня в ATTA Centre они представят программу "L'amour-мур, или Держава набекрень", в которой прозвучат гражданские стихи и басни, авторские песни, романсы и каверы.

Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие фото звезд за неделю. Чем в этот раз знаменитые люди привлекали подписчиков?

Часто бывает так, что после нескольких часов, потраченных на усердную чистку окон, на, казалось бы, идеально отполированном стекле все еще видны раздражающие полосы от разводов. Что мы делаем не так, если результат снова разочаровывает и не стоит вложенных усилий? В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки при мытье окон и узнаем, как их избежать.