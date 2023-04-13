Подходит к концу пасмурный весенний день. Уже завтра - долгожданная пятница, ну а пока что рассказываем о главном за четверг, 13 апреля.
Главное за 13 апреля ⟩ Кариньш на стройке Rail Baltica, педофил из Даугавпилса и подробности ЧП с самолетами airBaltic
Новости Латвии:
В ночь с 10 на 11 апреля самолет airBaltic прибыл из Риги в финский Тампере, в котором не оказалось персонала. RUS TVNET обратился в авиакомпанию за разъяснением ситуации.
Главная политическая новость последних дней: "Объединенный список" решил оторваться от коалиции и предложить своего кандидата в президенты - предпринимателя Улдиса Пиленса. Кто это и есть ли у него шансы стать главой Латвии на ближайшие четыре года?
Во второй половине дня в четверг, 13 апреля, премьер-министр Кришьянис Кариньш посетил строительную площадку международной станции Rail Baltica в Риге, где провел встречу с руководителями проекта.
Как полиция, школа и соседи в Даугавпилсе годами не замечали педофила Пашу, которого удалось поймать только благодаря анонимному читателю Re:Baltica.
В результате столкновения с птицей 12 апреля самолет airBaltic не получил никаких повреждений, и его эксплуатация может быть продолжена, сообщили агентству LETA в авиакомпании.
Путепровод, открытый для движения в рижском микрорайоне Саркандаугава над железной дорогой Саулкрастского направления, предложено назвать путепроводом Даудерсалас.
С 15 мая тариф на теплоснабжение в Риге планируется снизить почти на 45%, сообщили агентству LETA в АО Rīgas siltums.
В рижском микрорайоне Иманта, на Юрмалас гатве, 30, открылся магазин Banknote XL площадью 300 кв. м. В создание магазина было вложено свыше 50 000 евро, чтобы обеспечить возможность приобрести на месте более 4500 новых и малопользованных товаров, а также с выгодой продать вещи, которые больше не находят себе применения в домашнем хозяйстве.
Министерство здравоохранения предлагает отказаться от требования об обязательном использовании масок для лица в учреждениях здравоохранения и учреждениях длительного социального ухода.
Депутат Сейма Глория Гревцова обещает до самого голосования не открывать, кого она поддержит на выборах в президенты страны.
Депутат Сейма Андрис Кулбергс подал предложение об уменьшении частоты технического осмотра транспортных средств для новых и малоиспользуемых автомобилей. По мнению депутата, после первичной регистрации технический осмотр новых автомобилей должен проводиться через три года, а второй и третий соответственно каждые два года, таким образом, введя в Латвию модель 3+2+2+1, следуя опыту других стран Европы.
За рубежом:
Россия раскритиковала США за задержку выдачи виз делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в преддверии важных заседаний Совета Безопасности ООН, пишет DPA.
Украинское нефтегазовое предприятие "Нафтогаз" в четверг сообщило, что арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить предприятию пять миллиардов долларов в качестве компенсации за убытки, которые национальная украинская компания понесла в результате аннексии Крыма в 2014 году, сообщает AFP.
Молодой работник одной из военных баз распространял секретные документы на платформе Discord. Членов закрытой группы объединяет "любовь к оружию и Богу", сообщила The Washington Post.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утверждает, что убийство Владлена Татарского было подготовлено гражданином Украины Юрием Денисовым. По данным ведомства, Денисов попал в Россию через территорию Латвии.
Представитель немецкого автопрома Зигфрид Вольф связался с президентом России Владимиром Путиным и предложил оживить российский авторынок, сообщают иностранные СМИ.
Райли Сепп, два года назад ударившая ножом двух детей в Выхма, в суде заявила, что на самом деле ее целью был другой ребенок, который якобы издевался над ней. Женщина, у которой и в прошлом были проблемы с психическим здоровьем, призналась, что ее в целом раздражали дети, игравшие вокруг многоквартирного дома, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В марте этого года в Соединенном Королевстве были осуждены два преступника, которые продавали настоящие латвийские паспорта, позволяя, таким образом, убийцам и наркоторговцам избегать суда в Великобритании и пересекать границы некоторых государств. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании несколько лет работало над масштабной операцией, в результате которой была разрушена крупная схема организованной преступности.
44-летний шоумен Иван Ургант появился на премьере фильма "Вызов" в Москве, где журналистам удалось поговорить с ним, пишет StarHit.ru.
Эстонское шоу Kanal 2 Kodud rahaks на этот раз порадовало зрителей идеями дизайна интерьера из летней столицы страны - Пярну. С помощью тысячи евро и нескольких хитрых уловок специалисты пришли на помощь Стелле и Стену, чтобы превратить их обшарпанные апартаменты в магнит для туристов, пишет Limon.ee.
Видео, в котором тибетский духовный лидер Далай-лама просит мальчика "пососать язык", получило широкий общественный резонанс во всем мире. Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, который даже несколько раз встречался с Далай-ламой, не остался равнодушным к увиденному. Он делится несколькими эпизодами своих встреч с духовным лидером и говорит, что, по его мнению, Далай-лама давно уже "не в своем уме".
76-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) взялся за лопату, чтобы засыпать выбоину на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе. Об этом он подробно рассказал в соцсетях.
Перенесенные в зимний сезон вирусы не только лишают организм сил, но и истощают накопленные запасы витаминов и минералов. Нередко сразу после зимнего периода люди испытывают повышенную утомляемость, подавленность и апатию, ощущают упадок сил, а также возможны нарушения аппетита. Во время гриппа или другого вирусного заболевания в организме выделяются токсины, которые повреждают клетки и ткани организма, и пока они не восстановятся, самочувствие вернется не так быстро.
Известный теле- и киноактер Дмитрий Назаров и заслуженная артистка РФ Ольга Васильева выступят в Риге и Даугавпилсе. 9 июня в Даугавпилсском дворце культуры, а 14 июня в ATTA Centre они представят программу "L'amour-мур, или Держава набекрень", в которой прозвучат гражданские стихи и басни, авторские песни, романсы и каверы.
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Часто бывает так, что после нескольких часов, потраченных на усердную чистку окон, на, казалось бы, идеально отполированном стекле все еще видны раздражающие полосы от разводов. Что мы делаем не так, если результат снова разочаровывает и не стоит вложенных усилий? В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки при мытье окон и узнаем, как их избежать.
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