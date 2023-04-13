На трассе в Хорватии погиб 33-летний звезда ралли Крейг Брин

В Хорватии во время предварительных тестов на асфальтовом покрытии 33-летний пилот со штурманом Джеймсом Фултоном врезался в столб. В итоге, Брин скончался от полученных травм на месте аварии, в свою очередь Фултон значительных повреждений не получил.

Ирландский пилот готовился к своему второму этапу этого сезона WRC. Он вернулся в команду Hyundai после сезона в команде M-Sport-Ford.

"Hyundai Motosport с глубокой грустью подтверждает, что сегодня пилот Крейг Брин погиб во время тестовых заездов перед ралли в Хорватии. Hyundai Motorsport выражает самые искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным поклонникам Крейга", - говорится в официальном заявлении команды.

В феврале этого года Брин на шведском этапе ралли занял второе место, повторив свой рекорд в карьере WRC.

Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. В сезоне 2022 года он занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.