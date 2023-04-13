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Фото ⟩ В Эстонии на дороге загорелся и взорвался бетоновоз

Эно-Геррит Линк rus.tvnet.lv
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В четверг, 13 апреля, вечером в двигателе бетоновоза, ехавшего по Ломба-теэ под Сауга в волости Тори, вспыхнуло пламя, этот пожар в свою очередь стал причиной возгорания травы. Гидравлический бак грузовика взорвался, и грохот можно было слышать даже вдали от места происшествия. Люди в этом инциденте, к счастью, не пострадали, пишет Rus.Postimees.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, грузовик ехал по Ломба-теэ в сторону Пярну, когда из его двигателя вырвалось пламя. Огонь перекинулся и на обочину дороги, где загорелось около ста квадратных метров травы.

Во время пожара раздался громкий взрыв: взорвался гидробак автомобиля. Из горящего автомобиля в кювет вытекло около 150 литров дизельного топлива и гидравлического масла.

Загрязнение было покрыто абсорбентом, об этом инциденте сообщили в Департамент окружающей среды.

Бетоновоз был полностью уничтожен огнем. Люди не пострадали.

Неизвестно, из-за чего начался пожар.

На вызов отреагировали спасатели Пярну и Пярну-Яагупи, а также спасатели-добровольцы Аре.

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