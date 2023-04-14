Россию готовят к "мобилизационному развертыванию". Чем это отличается от второй волны мобилизации?

Реестр повесток, согласно поправкам, создается для граждан, "подлежащих призыву". По закону "О воинской обязанности и военной службе" это граждане призывного возраста, "не пребывающие в запасе", то есть срочники.

"Однако реестр воинского учета касается всех военнообязанных, так что можно ожидать, что в реестр повесток, который будет автоматически формироваться из данных реестра учета, попадут все виды повесток - о явке для призыва на срочную службу или по мобилизации, а также для уточнения данных", - прогнозирует Кривенко.

Есть ли отличия в ограничении прав "уклонистов" от срочной службы и от мобилизации?

Сейчас ограничения их прав отличаются - после вступления поправок в силу они по сути будут унифицированы.

Для срочника выезд из страны пока ограничивается не с момента направления ему повестки, а с момента принятия призывной комиссией решения о его призыве или направлении на альтернативную гражданскую службу. Автоматически это не работало, говорит Кривенко. Комиссия может уведомить погранслужбы о запрете выпускать конкретного призывника, если он не явился для отправки в часть и не обжаловал решение о призыве (сейчас в таком случае его действие приостанавливается - поправки это отменяют).