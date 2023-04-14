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Фото до и после ⟩ Как обустроить небольшую проходную комнату

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Фото: Пресс-фото

Не все помещения в наших домах практичны и используют свой потенциал. Мансарда, коридор, проходная комната - бывает сложно найти практичный способ, как использовать это пространство помимо стандартного - для хранения. Дизайнер интерьеров делится советами и показывает, как обустроить проходную комнату.

Пара Рихард и Мадара переехали в дом и признаются, что их жилище - это цикличный танец, посвященный постоянным улучшениям. С момента переезда они не делали ремонта, и основной проблемой было найти применение проходной комнате. Сама комната светлая, с тремя большими окнами, но не практичная, через нее идет проход во двор дома. Комната служила местом для хранения, но ее функциональность меняется от времени года. Весной здесь мини-парник для саженцев, летом - проход на террасу, а осенью и зимой - кладовка. Пара хотела обустроить это место, как пространство для работы и отдыха.

Галерея: Фото до

Галерея: Фото после

С чего начать планирование

Дизайнер интерьеров IKEA Дженета Мелания Войткунская помогла обновить это пространство и говорит, что перед ремонтом или обновлением, важно понять бюджет для этого. Это поможет вам легче ориентироваться и оценить, что можно сделать. Важно понимать, где находятся розетки, соответствуют ли они вашему плану. Для обновления интерьера не всегда обязательно менять расположение розеток и, например заменять покрытие пола.

Фото: Пресс-фото

"Начните с самого необходимого, небольшие предметы интерьера можно добавить позже, когда у вас будет четкое понимание, как всё должно выглядеть и что стоить добавить для создания нужной атмосферы. Не берите больше того, что можете себе позволить, как финансово, так и по времени или другим возможностям", - говорит дизайнер Д.М. Воиткунская.

Дизайнер говорит, что частая ошибка, это "временная" мебель для таких комнат. Эта мебель не то, что вы на самом деле хотите, и это не то, что удовлетворяет ваши потребности. И самое частое, что эта "временная" мебель стоит там долго, чуть ли не всё время. И такие временные решения часто создают дополнительные проблемы, когда надо избавляться от этой мебели или искать новых хозяев.

Фото: Пресс-фото

Нестандартные решения для разных пространств

Дизайнер подчёркивает, что нет нужды ограничивать себя при меблировке. "Я выбирала мебель для этой комнаты, которая по основной функции не для жилых комнат, а например для кухни. Многие проходят мимо других отделов, которые им не актуальны, но я советую посмотреть мебель из разных категорий, там тоже можно найти подходящее", - говорит Д.М. Воиткунская.

Не бойтесь показать ваш характер в интерьере. "Опрос IKEA "Жизнь дома" показал, что, когда дом отражает наш характер, мы почти в два раза больше уверены в том, что дом - источник нашего душевного благополучия. Но жители Латвии люди практичные, и любят обезопашивать себя, например выбирая более тёмную мебель, которая не будет быстро пачкаться, ничего слишком яркого и выделяющегося. Если в комнате скошенный потолок, неровный пол - это может усложнить ситуацию, но есть мебель с регулируемыми ножками, которые помогут справиться и прочно стоять, даже на неровной поверхности", - воодушевляет дизайнер.

Фото: Пресс-фото

3 нестандартных решения

Дизайнер советует сочетать стили, например если в доме проживает несколько людей, помещение можно сделать индивидуальным для каждого. Но не стоит переусердствовать, чтобы не перегрузить пространство. Сочетайте пару стилей, у которых есть что-то общее, что поможет объединить их и в то же время придать пространству свою атмосферу и характер.

Фото: Пресс-фото

Дизайнер говорит, что, закрепив гардины сразу к потолку, вы сможете визуально увеличить комнату. А гардины сами по себе создают ощущение уюта, при правильном выборе ткани, цвета и плотности.

"Мы часто не учитываем высоту потолка в комнате, и вещи часто располагаются на полу, не используя весь потенциал для хранения. Не бойтесь располагать вещи над потолком, да до них сложнее дотянуться. Но там можно спрятать сезонные вещи и те, которые не нужны постоянно. А лесенка поможет дотянуться до всего необходимого", - советует Д.М. Войткунская.

Она советует, вместо шкафчиков использовать открытые полки, которые можно закрепить прямо под потолком. А если нужно что-то спрятать, то воспользуйтесь коробками, которые можно найти разных размеров и стилей. Практично и как дополнение к вашему интерьеру.

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