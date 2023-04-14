Фото до и после ⟩ Как обустроить небольшую проходную комнату

Фото: Пресс-фото

"Начните с самого необходимого, небольшие предметы интерьера можно добавить позже, когда у вас будет четкое понимание, как всё должно выглядеть и что стоить добавить для создания нужной атмосферы. Не берите больше того, что можете себе позволить, как финансово, так и по времени или другим возможностям", - говорит дизайнер Д.М. Воиткунская.

Дизайнер говорит, что частая ошибка, это "временная" мебель для таких комнат. Эта мебель не то, что вы на самом деле хотите, и это не то, что удовлетворяет ваши потребности. И самое частое, что эта "временная" мебель стоит там долго, чуть ли не всё время. И такие временные решения часто создают дополнительные проблемы, когда надо избавляться от этой мебели или искать новых хозяев.

Фото: Пресс-фото

Нестандартные решения для разных пространств

Дизайнер подчёркивает, что нет нужды ограничивать себя при меблировке. "Я выбирала мебель для этой комнаты, которая по основной функции не для жилых комнат, а например для кухни. Многие проходят мимо других отделов, которые им не актуальны, но я советую посмотреть мебель из разных категорий, там тоже можно найти подходящее", - говорит Д.М. Воиткунская.