Фото до и после ⟩ Как обустроить небольшую проходную комнату

Не все помещения в наших домах практичны и используют свой потенциал. Мансарда, коридор, проходная комната - бывает сложно найти практичный способ, как использовать это пространство помимо стандартного - для хранения. Дизайнер интерьеров делится советами и показывает, как обустроить проходную комнату.
Пара Рихард и Мадара переехали в дом и признаются, что их жилище - это цикличный танец, посвященный постоянным улучшениям. С момента переезда они не делали ремонта, и основной проблемой было найти применение проходной комнате. Сама комната светлая, с тремя большими окнами, но не практичная, через нее идет проход во двор дома. Комната служила местом для хранения, но ее функциональность меняется от времени года. Весной здесь мини-парник для саженцев, летом - проход на террасу, а осенью и зимой - кладовка. Пара хотела обустроить это место, как пространство для работы и отдыха.
Галерея: Фото до
Галерея: Фото после
С чего начать планирование
Дизайнер интерьеров IKEA Дженета Мелания Войткунская помогла обновить это пространство и говорит, что перед ремонтом или обновлением, важно понять бюджет для этого. Это поможет вам легче ориентироваться и оценить, что можно сделать. Важно понимать, где находятся розетки, соответствуют ли они вашему плану. Для обновления интерьера не всегда обязательно менять расположение розеток и, например заменять покрытие пола.
"Начните с самого необходимого, небольшие предметы интерьера можно добавить позже, когда у вас будет четкое понимание, как всё должно выглядеть и что стоить добавить для создания нужной атмосферы. Не берите больше того, что можете себе позволить, как финансово, так и по времени или другим возможностям", - говорит дизайнер Д.М. Воиткунская.
Дизайнер говорит, что частая ошибка, это "временная" мебель для таких комнат. Эта мебель не то, что вы на самом деле хотите, и это не то, что удовлетворяет ваши потребности. И самое частое, что эта "временная" мебель стоит там долго, чуть ли не всё время. И такие временные решения часто создают дополнительные проблемы, когда надо избавляться от этой мебели или искать новых хозяев.
Нестандартные решения для разных пространств
Дизайнер подчёркивает, что нет нужды ограничивать себя при меблировке. "Я выбирала мебель для этой комнаты, которая по основной функции не для жилых комнат, а например для кухни. Многие проходят мимо других отделов, которые им не актуальны, но я советую посмотреть мебель из разных категорий, там тоже можно найти подходящее", - говорит Д.М. Воиткунская.
Не бойтесь показать ваш характер в интерьере. "Опрос IKEA "Жизнь дома" показал, что, когда дом отражает наш характер, мы почти в два раза больше уверены в том, что дом - источник нашего душевного благополучия. Но жители Латвии люди практичные, и любят обезопашивать себя, например выбирая более тёмную мебель, которая не будет быстро пачкаться, ничего слишком яркого и выделяющегося. Если в комнате скошенный потолок, неровный пол - это может усложнить ситуацию, но есть мебель с регулируемыми ножками, которые помогут справиться и прочно стоять, даже на неровной поверхности", - воодушевляет дизайнер.
3 нестандартных решения
Дизайнер советует сочетать стили, например если в доме проживает несколько людей, помещение можно сделать индивидуальным для каждого. Но не стоит переусердствовать, чтобы не перегрузить пространство. Сочетайте пару стилей, у которых есть что-то общее, что поможет объединить их и в то же время придать пространству свою атмосферу и характер.
Дизайнер говорит, что, закрепив гардины сразу к потолку, вы сможете визуально увеличить комнату. А гардины сами по себе создают ощущение уюта, при правильном выборе ткани, цвета и плотности.
"Мы часто не учитываем высоту потолка в комнате, и вещи часто располагаются на полу, не используя весь потенциал для хранения. Не бойтесь располагать вещи над потолком, да до них сложнее дотянуться. Но там можно спрятать сезонные вещи и те, которые не нужны постоянно. А лесенка поможет дотянуться до всего необходимого", - советует Д.М. Войткунская.
Она советует, вместо шкафчиков использовать открытые полки, которые можно закрепить прямо под потолком. А если нужно что-то спрятать, то воспользуйтесь коробками, которые можно найти разных размеров и стилей. Практично и как дополнение к вашему интерьеру.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!