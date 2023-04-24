В клинике "Northway" каждый может победить бесплодие

Важно добавить, что если однажды было проведено медицинское оплодотворение, это вовсе не означает, что в будущем, при планировании еще одного ребенка, оно понадобится снова. «Все зависит от диагноза, из-за которого в первый раз было проведено экстракорпоральное оплодотворение, но если причиной бесплодия был фактор, из-за которого беременность никоим образом не могла наступить естественным путем, например, азооспермия или непроходимость обеих маточных труб, то, конечно, у пары есть возможность зачать малыша и естественным путем», – разъясняет процесс лечения бесплодия специалист.

Как подготовиться к медицинскому оплодотворению?

Процесс подготовки к медицинскому оплодотворению начинается уже с первой встречи с врачом. «Чтобы первая встреча с врачом-репродуктологом была максимально эффективной, мы рекомендуем паре взять с собой результаты предыдущих обследований – например, анализов крови, послеоперационные выписки, а также результаты других обследований. Накануне визита рекомендуем обдумать и записать вопросы, потому что в моменты волнения можно забыть спросить у врача что-то важное», – говорит гинеколог-репродуктолог. Она поясняет, что в процессе планирования беременности необходимо оценить свое общее состояние здоровья и иммунитет, чтобы улучшить их еще до зачатия ребенка. Поэтому рекомендуется посетить своего семейного врача и сделать полный анализ крови, убедиться в том, что в организме хватает витаминов, особенно витамина D3 и железа, определить уровень гемоглобина, а также проверить щитовидную железу. Также важно исключить такие риски, как гепатиты B и C, СПИД, и определить иммнутитет к краснухе. Нужно помнить о том, что раз в год необходимо делать рентген легких или флюорограмму, чтобы проверить здоровье легких. Мужчине нужно пройти все те же самые проверки здоровья, что и женщине. Также будет полезным заглянуть в свой прививочный паспорт и проконсультироваться с семейным врачом по поводу необходимых вакцин. За три месяца до зачатия ребенка рекомендуется начать принимать фолиевую кислоту, чтобы предотвратить дефекты развития нервных трубок и обеспечить необходимое развитие плода. Обоим следует отказаться от алкоголя и курения (и активного, и пассивного), потому что эти вещества оказывают существенное влияние на качество половых клеток.