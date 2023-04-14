ВИДЕО ⟩ Легионеры RFS соревнуются в знании латышского языка

Сейчас обоим футболистам по 23 года. Джатта проводит в Латвии свой третий сезон, а Эмерсон - уже четвёртый.

В 2021 году оба футболиста помогли команде RFS завоевать титул чемпиона Латвии, а также одержать победу в Кубке Латвии.

Эмерсон сыграл в общей сложности 115 игр за RFS, забив 35 голов и отдав 22 результативные передачи. У Джатты 47 матчей и 4+1.