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ВИДЕО ⟩ Легионеры RFS соревнуются в знании латышского языка

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš no video

Легионеры футбольного клуба RFS Альфусейни Джатта (Гамбия) и Эмерсон (Бразилия) посоревновались в знании латышского языка.

Сейчас обоим футболистам по 23 года. Джатта проводит в Латвии свой третий сезон, а Эмерсон - уже четвёртый.

В 2021 году оба футболиста помогли команде RFS завоевать титул чемпиона Латвии, а также одержать победу в Кубке Латвии.

Эмерсон сыграл в общей сложности 115 игр за RFS, забив 35 голов и отдав 22 результативные передачи. У Джатты 47 матчей и 4+1.

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