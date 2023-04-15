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ВИДЕО ⟩ Шикарный дальний удар Родри признан лучшим голом этой недели в ЛЧ

rus.tvnet.lv
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Родри (справа)
Родри (справа) Фото: Reuters/ScanPix

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

26-летний Родри открыл счёт в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (3:0). Испанец отличился на 27-й минуте ударом в девятку с дальней дистанции.

Это первый гол для Родри в Лиге чемпионов в карьере. Он уже забивал в еврокубках, но только в Лиге Европы за "Вильярреал".

На награду также претендовали мячи, забитые Николо Бареллой ("Интер"), Исмаэлем Беннасером ("Милан") и Марко Асенсио ("Реал").

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