ВИДЕО ⟩ Шикарный дальний удар Родри признан лучшим голом этой недели в ЛЧ

26-летний Родри открыл счёт в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (3:0). Испанец отличился на 27-й минуте ударом в девятку с дальней дистанции.

Это первый гол для Родри в Лиге чемпионов в карьере. Он уже забивал в еврокубках, но только в Лиге Европы за "Вильярреал".

На награду также претендовали мячи, забитые Николо Бареллой ("Интер"), Исмаэлем Беннасером ("Милан") и Марко Асенсио ("Реал").