Полиция начала уголовный процесс в связи с гибелью женщины в центре Риги

"10 апреля в Государственную полицию поступил вызов по адресу: ул. Сколас, 10, в Риге, где во дворе дома было обнаружено тело женщины. Правоохранители возбудили уголовное дело по главе 13 Уголовного закона, а именно за уголовное преступление против здоровья личности, ведется расследование и назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины", - заявила Приедите.

Как сообщалось, сестра погибшей женщины в соцсетях обратилась за помощью, чтобы разыскать очевидцев происшествия.

"Моя сестра Татьяна Веселова (1991 года) была найдена мертвой 10 апреля во дворе дома по адресу: ул. Сколас, 10, центр Риги", - написала она в Facebook, попросив каждого, кто видел что-либо или с 22:30 9 апреля до 19:00 10 апреля был по адресу: ул. Сколас, 10, сообщить ей по телефону, указанному в публикации.

Женщина добавила, что ее сестру также могли видеть по пути от ул. Лачплеша, 24 (откуда она вышла в 22:00 9 апреля), до ул. Сколас, 10, или в любой другой локации.

Сестра погибшей также указала ее приметы: рост около 168 см, худая, темные волосы средней длины. Была одета в коричневое пальто, джинсы, черные ботинки.