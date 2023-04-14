Более 20 000 установленных погибших: что известно о потерях России в Украине к апрелю

С октября в боях начали активно задействовать мобилизованных. В это время начало существенно меняться и распределение потерь по регионам.

В первые полгода войны больше всего подтвержденных потерь было в Дагестане и Бурятии, где многие молодые люди выбирали службу в армию по контракту из-за отсутствия других работающих социальных лифтов.

В первые 8 месяцев вторжения чаще других на войне гибли выходцы из регионов с невысокой средней зарплатой. Но после объявления частичной мобилизации в лидеры по числу потерь стали выходить крупные промышленные регионы, в которых рекрутировали много людей по повесткам.

Несмотря на серьезные потери, которые понесли отряды спецназа и ВДВ, они все еще остаются важнейшей составляющей российской военной группировки на территории Украины. Мы продолжаем фиксировать стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев. Судя по сообщениям с передовой, сейчас отряды спецназа, морпехов и ВДВ получили пополнение за счет людей, привлеченных с гражданки. Сейчас их активно задействуют в боевых действиях.

Погибшие офицеры

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и старших офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 1947 офицеров. 525 из них были в звании от майора и выше.

Потеря большого числа офицеров - особенно лейтенантов и капитанов - существенно сказывается на боеспособности подразделений.