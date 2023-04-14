Главное за 14 апреля ⟩ Сроки за коррупцию, зарплаты учителям и содержание "слитых" документов

Рабочая неделя заканчивается, и пятница, 14 апреля, было полно разных новостей. Сразу несколько приговоров по коррупционным делам, подробный разбор секретных документов Пентагона и много другое - в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Суд по экономическим делам (ELT) признал виновным председателя правления AS Rīgas namu apsiamniekotājs Игоря Трубко в предложении взятки в размере 2,1 млн евро главе фракции "За!/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньшу Коссовичу и приговорил его к тюремному заключению сроком 4 года и 6 месяцев.
В пятницу премьер-министр Кришьянис Кариньш обсудил с министром образования и науки Андой Чакшей и представителями Министерства финансов вопросы заработной платы учителей, в результате чего была достигнута договоренность о графике заработной платы на следующие три года, сообщили в бюро премьер-министра.
Латвия проиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что не предоставила мужчине право на общение с ребенком, сообщил пресс-центр МИД.
На пограничном пункте Гребнево в четверг, 13 апреля, по подозрению в даче взятки в размере 200 евро латвийским пограничникам задержан гражданин России, сообщила Государственная пограничная служба.
При проведении контрольных мероприятий на латвийско-белорусской границе сотрудники таможенного департамента Службы госдоходов (СГД) предотвратили попытку лиц, пересекающих границу, провезти без декларирования наличные деньги в размере 62 866 евро, сообщили представители СГД.
Суд по экономическим делам (ELT) в четверг, 13 апреля, приговорил нескольких должностных лиц по одному из так называемых "тереховских дел", в котором во взяточничестве обвинялись несколько сотрудников таможни, к реальным срокам лишения свободы, а также запретил им занимать госдолжности, выяснило агентство LETA в суде.
Некий мужчина в Иманте собирался сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, однако жена не позволила ему этого. Тогда он стал агрессивным и принялся громить автомобиль, сообщает Degpunktā.
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту смерти женщины в центре Риги, на улице Сколас, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Элина Приедите.
Беспокойство рижанки вызвали установленные на улицах столбики. Однако, на этот не раз не столько они, сколько рабочие, которые стараются содержать пространство между ними в чистоте, сообщает Bez Tabu. Так, собравшиеся у столбиков листья выбрасывают на противоположную сторону улицы - на частную собственность.
С пятницы, 14 апреля, и до окончания строительных работ в Риге будет изменен 5-й трамвайный маршрут, сообщила представитель SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
За рубежом:
В белорусском Могилеве суд приговорил 26-летнего жителя Риги к шести годам колонии усиленного режима за покушение на мошенничество в крупном размере в составе организованной группы, пишет "Зеркало" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Беларуси.
По подозрению в причастности к масштабной утечке секретных документов Пентагона задержан 21-летний сотрудник разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США Джек Тейшейра. Попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона, касающиеся среди прочего чувствительных тем о войне в Украине и иных вопросов национальной безопасности, уже называют самой большой утечкой разведданных США как минимум за последнее десятилетие.
В пятницу Министерство сообщения Литвы объявило, что во время саммита НАТО в июле будут отменены все рейсы в аэропорту Вильнюса.
Вечером 7 апреля сотрудники полиции Литвы помогли доставить в больницу малыша с приступом эпилепсии. Полицейские, включив сирены и сигнальные маячки у своей служебной машины, освободили проезжую часть дороги для машины, в которой находился ребенок, в социальной сети Facebook сообщает полиция Шяуляйской области.
Утром в среду, 12 апреля, в столице Литвы Вильнюсе электромобиль внезапно вышел из-под контроля и врезался в стену, сообщает портал 15min.
На этот раз латвийский тревел-блогер Лидия Нижникова (экс-Latvian Sisters) продолжила свое путешествие по Танзании и отправилась на архипелаг Занзибар.
Интересное чтиво:
69-летняя латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале "И грянул Грэм" поговорила о влиянии цензуры на ее сценический образ и репертуар.
Убийство российского военного блогера Владлена Татарского, вступление Финляндии в НАТО и визит президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай - вот основные темы российских пропагандистских передач на прошлой неделе.
Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной. Об этом сказано в одном из докладов, входивших в предполагаемую утечку якобы секретных документов Пентагона, пересказ которого в четверг, 13 апреля, опубликовал ряд немецких СМИ, включая Tagesspiegel и Focus.
Новые правила воинского учета и призыва в российскую армию реформируют систему "мобилизационного развертывания", заявил их соавтор, глава комитета по обороне Госдумы и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов. Означает ли это подготовку к мобилизации?
Жители Эстонии любят ездить в столицу Латвии, и эстонская речь хорошо слышна на улочках Старой Риги и центра города. Сегодня хочу рассказать о нескольких рижских заведениях, не увенчанных никакими звездами, но вполне достойных посещения. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции: Рига большая, и у каждого часто бывающего здесь туриста, конечно же, есть свои любимые местечки, пишет Rus.Postimees.
Давис Шире поиск исторических свидетельств с помощью металлоискателя начал четыре года назад. Все началось с легенды о зарытом в Курземе кладе; дед Дависа слышал от своего соседа историю о похищенном немецкой армией золоте, которое было закопано в Курземском лесу. Об этом соседу деда рассказал в ссылке в Сибири один из копателей - немецкий солдат, взятый в плен и отправленный в ГУЛАГ.
Рэйчел Штульман когда-то была талантливой теннисисткой юниорского состава, но сейчас у неё лучше выходит элегантно позировать с ракеткой, чем играть ею.
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