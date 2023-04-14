Главное за 14 апреля ⟩ Сроки за коррупцию, зарплаты учителям и содержание "слитых" документов

Суд по экономическим делам (ELT) в четверг, 13 апреля, приговорил нескольких должностных лиц по одному из так называемых "тереховских дел", в котором во взяточничестве обвинялись несколько сотрудников таможни, к реальным срокам лишения свободы, а также запретил им занимать госдолжности, выяснило агентство LETA в суде.

Некий мужчина в Иманте собирался сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, однако жена не позволила ему этого. Тогда он стал агрессивным и принялся громить автомобиль, сообщает Degpunktā.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту смерти женщины в центре Риги, на улице Сколас, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Элина Приедите.

Беспокойство рижанки вызвали установленные на улицах столбики. Однако, на этот не раз не столько они, сколько рабочие, которые стараются содержать пространство между ними в чистоте, сообщает Bez Tabu. Так, собравшиеся у столбиков листья выбрасывают на противоположную сторону улицы - на частную собственность.

С пятницы, 14 апреля, и до окончания строительных работ в Риге будет изменен 5-й трамвайный маршрут, сообщила представитель SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

За рубежом:

В белорусском Могилеве суд приговорил 26-летнего жителя Риги к шести годам колонии усиленного режима за покушение на мошенничество в крупном размере в составе организованной группы, пишет "Зеркало" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Беларуси.