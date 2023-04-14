Пт, 14.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ринкевич в "черный список" Латвии включил Инстасамку

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Инстасамка (Дарья Зотеева)
Инстасамка (Дарья Зотеева) Фото: Instagram/ коллаж TVNET

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в список нежелательных лиц Латвийской Республики включил гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву, более известную как "Инстасамка", в своем Twitter сообщил сам министр.

Решение о включении гражданки России в список нежелательных граждан принимается на основании 2-й части 61-й статьи Иммиграционного закона.

Реперу и звезде TikTok на неопределенный срок установлен запрет на въезд в Латвию.

В репертуаре Инстасамки есть песня, один куплет которой посвящен прославлению Владимира Путина.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх