В ракетном ударе России по Славянску убиты шесть человек

В ракетном ударе, которые Россия нанесла по Славянску в пятницу, 14 апреля, были убиты, по меньшей мере, шесть человек, а 18 ранены, сообщил руководитель окружной администрации Павел Кириленко.
"Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - написал он в Facebook.
В ударе были использованы ракеты S-300.
Ущерб нанесен пяти многоэтажным зданиям и пяти частным домам.
Разрушены магазин, хозяйственный центр и клуб. Уничтожены три автомобиля.
В месте удара работают специалисты по взрывчатым веществам, парамедики, спасатели и полиция, указал Кириленко.
В платформе Telegram ракетный удар по Славянску охарактеризовал президент Украины Владимир Зеленский: "Зло государства в очередной раз демонстрирует свою сущность. Просто убивая людей за день. Погубить, уничтожить всю жизнь".
"Ни один след России на нашей земле не оставим. И ни одного врага не оставим без наказания", - сказал президент Украины.
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