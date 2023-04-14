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В ракетном ударе России по Славянску убиты шесть человек

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

В ракетном ударе, которые Россия нанесла по Славянску в пятницу, 14 апреля, были убиты, по меньшей мере, шесть человек, а 18 ранены, сообщил руководитель окружной администрации Павел Кириленко.

"Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - написал он в Facebook.

В ударе были использованы ракеты S-300.

Ущерб нанесен пяти многоэтажным зданиям и пяти частным домам.

Разрушены магазин, хозяйственный центр и клуб. Уничтожены три автомобиля.

В месте удара работают специалисты по взрывчатым веществам, парамедики, спасатели и полиция, указал Кириленко.

В платформе Telegram ракетный удар по Славянску охарактеризовал президент Украины Владимир Зеленский: "Зло государства в очередной раз демонстрирует свою сущность. Просто убивая людей за день. Погубить, уничтожить всю жизнь".

"Ни один след России на нашей земле не оставим. И ни одного врага не оставим без наказания", - сказал президент Украины.

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