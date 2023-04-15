Американские фигуристы установили три мировых рекорда в танцах на льду

Чок и Бейтс в произвольном танце получили за выступление 138,41 балла, а по сумме двух программ - 232,32. Ранее рекордсменами мира были французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые на чемпионате мира 2022 года набрали 137,09 и 229,82 балла соответственно.

Второе место в произвольном танце на командном чемпионате мира заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 132,3 балла. Третьими стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье - 128,48 балла.

Ранее на турнире в Токио Чок и Бейтс также установили новый мировой рекорд в ритм‑танце (93,91 балла).

30-летняя Чок и 34-летний Бейтс - серебряные призёры Олимпиады‑2022 в командных соревнованиях, на их счету золото (2023), серебро (2015) и две бронзы (2016, 2022) на чемпионатах мира.

Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).