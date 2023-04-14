Видео ⟩ "Я же отсюда воду беру!": в канаве возле дома нашли женские останки

"Просто какая-то тряпка валяется, не обращала внимания. Вода осядет, выловлю. Внук подходит - труп, и все…", - говорит жительница.

"Тело не было видно, была видна лиловая тряпка... Я же отсюда воду беру, чтобы поливать теплицу, ну тряпка там валялась. Теперь так трагично вообразить - теплицу я поливала водой мертвеца", - говорит женщина.

Погибшая женщина была в пенсионном возрасте, которая пропала без вести. Но, как женщина попала туда, сейчас неизвестно.

Видео: сюжет программы Degpunktā