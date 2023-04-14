Видео ⟩ "Я же отсюда воду беру!": в канаве возле дома нашли женские останки

Некая жительница села Тушки, Елгавского района, долгое время думала, что в придорожной канаве плавают тряпки, но оказалось, что под ними есть и человеческие останки, сообщает передача TV3 Degpunktā.
"Просто какая-то тряпка валяется, не обращала внимания. Вода осядет, выловлю. Внук подходит - труп, и все…", - говорит жительница.
"Тело не было видно, была видна лиловая тряпка... Я же отсюда воду беру, чтобы поливать теплицу, ну тряпка там валялась. Теперь так трагично вообразить - теплицу я поливала водой мертвеца", - говорит женщина.
Погибшая женщина была в пенсионном возрасте, которая пропала без вести. Но, как женщина попала туда, сейчас неизвестно.
Видео: сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова