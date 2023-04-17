ВИДЕО ⟩ Фиаско "Валмиеры" в Саласпилсе

Завершился шестой тур чемпионата Латвии по футболу, главная сенсация которого произошла в Саласпилсе.
Шестой тур начался с ничьей в матче "Лиепаи" и "Ауды" - 1:1. Хозяева поля первыми открыли счёт на 34-й минуте благодаря голу Дэвида Мартина Анана с дальней дистанции. "Ауда" во втором тайме пыталась отыграться и на 70-й минуте ей это удалось - автором гола стал Владимир Степанов, который дважды до этого проверял на прочность штангу ворот "Лиепаи".
В другом субботнем матче RFS на своём поле с минимальным счётом обыграла "Тукумс" - 1:0. Единственный гол на 64-й минуте встречи забил 18-летний японец Микадзэ Нагасава, который вышел на поле всего за минуту до этого.
"Даугавпилс" преподнёс очередной сюрприз, отобрав очки у лидера чемпионата "Риги" - 1:1. На 12-й минуте встречи в ворота рижан был назначен пенальти, который чётко реализовал Валерий Лизунов. "Риге" удалось сравнять на 73-й минуте благодаря голу Марко Регжи.
Отметим, что в прошлом туре даугавпилчане с таким же счётом завершили матч против "Валмиеры".
Новичок чемпионата "Елгава" у себя дома принимал "Метту" и добился победы с минимальным счётом - 2:1. Хозяева поля вышли вперёд на 12-й минуте после гола нигерийца Виктор Осуагву. На 27-й минуте "Метта" сравняла усилиями сенегальца Мохамета Корреа, но ещё до перерыва Жан Мбасси вновь вывел хозяев вперёд, установив окончательный счёт и прервав серию из трёх побед рижского клуба.
Главная сенсация 6-го тура произошла в Саласпилсе, где "Супер Нова" обыграла действующего чемпиона страны "Валмиеру". Единственный гол в матче на 26-й минуте забил нападающий Денис Ракель, который точно реализовал пенальти.
На 76-й минуте Кристиан Спрукулис мог удовить преимущество хозяев, но мяч после его удара попал в штангу ворот. За 13 минут до конца основного времени "Валмиера" могла уйти от поражения - в ворота "Супер Новы" был назначен пенальти за игру рукой, но Иван Желизко не смог переиграть вратаря.
В 7-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 18-20 апреля, "Тукумс" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Даугавпилс" - с RFS, "Елгава" - с "Аудой", "Супер Нова" - с "Ригой", а "Метта" - с "Валмиерой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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