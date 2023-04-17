ВИДЕО ⟩ Фиаско "Валмиеры" в Саласпилсе

Шестой тур начался с ничьей в матче "Лиепаи" и "Ауды" - 1:1. Хозяева поля первыми открыли счёт на 34-й минуте благодаря голу Дэвида Мартина Анана с дальней дистанции. "Ауда" во втором тайме пыталась отыграться и на 70-й минуте ей это удалось - автором гола стал Владимир Степанов, который дважды до этого проверял на прочность штангу ворот "Лиепаи".

В другом субботнем матче RFS на своём поле с минимальным счётом обыграла "Тукумс" - 1:0. Единственный гол на 64-й минуте встречи забил 18-летний японец Микадзэ Нагасава, который вышел на поле всего за минуту до этого.

"Даугавпилс" преподнёс очередной сюрприз, отобрав очки у лидера чемпионата "Риги" - 1:1. На 12-й минуте встречи в ворота рижан был назначен пенальти, который чётко реализовал Валерий Лизунов. "Риге" удалось сравнять на 73-й минуте благодаря голу Марко Регжи.

Отметим, что в прошлом туре даугавпилчане с таким же счётом завершили матч против "Валмиеры".