Видео ⟩ Как новый путепровод в Саркандаугаве изменил транспортный поток

"Когда его [путепровод] строили, обещали, что жизнь в Саркандаугаве будет бурлить, центральная улица Саркандаугавы возле переезда будет разгружена, там больше никто не будет ездить. Но оказалось, что все иначе. Единственные последствия открытия путепровода - люди не следуют указателям", - сказал ведущий программы Паул Тимротс.

По наблюдениям и выводам программы, в некоторых местах Саркандаугавы транспортный поток не был организован так, чтобы направить его на новый путепровод и облегчить интенсивность движения.

Как уже сообщалось, планировалось, что новый путепровод вместе с проектом Восточной магистрали значительно улучшит транспортные потоки в столице. Об этом заявил на церемонии открытия вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

В качестве основных преимуществ нового путепровода Кирсис назвал отвод потока грузовых автомашин от центра города и уменьшение пробок на Саркандаугаве.

По словам советника министра финансов Интса Далдериса, открытие путепровода позволит поднять экономический потенциал Риги на гораздо более высокий уровень. Он также упомянул другие крупные инфраструктурные проекты, которые позволят развивать столицу, Рижский порт и страну.

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)