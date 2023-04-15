Видео ⟩ Открылся новый мотосезон! Что нужно учесть, отправляясь в путешествие?

Мотосезон уже начался, и это последний момент, чтобы убедиться, что ваш мотоцикл готов к новому сезону. Что нужно учесть, отправляясь в весеннее путешествие? Подсказки предоставила программа Zebra.
Сначала проверьте давление в шинах. Далее следует обратить внимание на одежду. Паул Тимротс рекомендует выбрать подходящий шлем, например, с козырьком.
Если вы выбираете шлем с темным стеклом, не забывайте всегда брать с собой светлое стекло - на случай, если придется ехать в темноте.
Что касается одежды, то для защиты от холода рекомендуется куртка с поясом на талии, а для защиты от влаги и ветра - брюки, под которые можно надеть любые другие брюки.
Перед тем как отправиться в дальнюю поездку, рекомендуется сначала совершить короткую поездку по окрестностям, чтобы убедиться, что все снаряжение работает как надо.
Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова