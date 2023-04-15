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Видео ⟩ Открылся новый мотосезон! Что нужно учесть, отправляясь в путешествие?

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Мотоциклист
Мотоциклист Фото: Edijs Pālens/LETA

Мотосезон уже начался, и это последний момент, чтобы убедиться, что ваш мотоцикл готов к новому сезону. Что нужно учесть, отправляясь в весеннее путешествие? Подсказки предоставила программа Zebra.

Сначала проверьте давление в шинах. Далее следует обратить внимание на одежду. Паул Тимротс рекомендует выбрать подходящий шлем, например, с козырьком.

Если вы выбираете шлем с темным стеклом, не забывайте всегда брать с собой светлое стекло - на случай, если придется ехать в темноте.

Что касается одежды, то для защиты от холода рекомендуется куртка с поясом на талии, а для защиты от влаги и ветра - брюки, под которые можно надеть любые другие брюки.

Перед тем как отправиться в дальнюю поездку, рекомендуется сначала совершить короткую поездку по окрестностям, чтобы убедиться, что все снаряжение работает как надо.

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)

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