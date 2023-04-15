Мерзликин не поможет сборной на чемпионате мира

Для "Коламбуса", который представляет латвийский вратарь, регулярный сезон НХЛ завершился рано утром в субботу по латвийскому времени.

Голкипер рассказал в разговоре с Калвитисом, что этой весной останется в США, чтобы провести время с семьёй и подготовиться к следующему сезону, который будет очень важен для его карьеры. Мерзликину предстоит реабилитироваться за прошедший сезон НХЛ, который стал худшим в его профессиональной карьере.

"Элвис получил травму в матче против "Монреаль Канадиенс". С этим есть проблемы. В клубе ему тоже сразу сказали, что лучше не ехать на чемпионат мира. У него был очень сложный сезон, надо готовиться к новому. Клуб возлагает на него большие надежды в следующем сезоне, ведь он единственный вратарь, у которого остался большой контракт. Элвис должен быть в боевой готовности в самом начале сезона НХЛ. Играть на чемпионате мира - это риск получить ещё одну травму", - объяснил Калвитис решение Мерзликина в разговоре с TVNET.

Генереальный менеджер сборной добавил, что в клубе разработали специальный план тренировок для Мерзликина, который необходимо начать с окончанием регулярного чемпионата НХЛ. Поблажек не будет, так что в этом году сборной придётся обойтись без Мерзликина.

В настоящее время планируется, что вскоре к команде присоединится Кристерс Гудлевскис (он сражается в финале второй шведской лиги), а Артур Шилов пополнит состав сразу после завершения сезона Американской хоккейной лиги (АХЛ).

22 и 23 апреля Латвия сыграет в гостях с Великобританией, а 28 и 29 апреля в "Арена Рига" пройдут матчи против швейцарской команды. 4 мая сборная Латвии завершит этап подготовки к чемпионату мира матчем против сборной Дании.

Чемпионат мира 2023 года, который изначально был запланирован в России, пройдёт с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).