Новаторский способ мытья сидения унитаза вызвал бурю в соцсетях

В начале видеоролика мужчина как бы демонстрирует, как легко снять эту часть унитаза. Очевидно, что гораздо удобнее снять крышку, чтобы ее можно было как следует промыть.

Однако неожиданным является продолжение видео, в котором мужчина кладет сидение унитаза в посудомоечную машину, в которой уже стоит несколько тарелок и чашек.

Судя по комментариям, даже бывалым и опытным пользователям TikTok кажется безумием мыть элемент унитаза в посудомоечной машине.

"Я никогда не куплю б/у посудомоечную машину", - написал один из пользователей TikTok.

"Теперь я не смогу есть у людей, у которых дома есть посудомоечная машина", - заключил другой комментатор.

"Да, и я мою столовые приборы в туалете", - пошутила одна женщина.

Автор видео, жена изобретателя странного способа мытья сидения унитаза, прокомментировала, что этот человек живет в 3000 году, одним словом, в будущем. Да, может быть, мы все застряли в прошлом, но вопрос в том, нужно ли кому-нибудь такое будущее?