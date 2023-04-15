Десять лет после взрывов на Бостонском марафоне: приговоренный Джохар Царнаев все еще пытается избежать казни

Минюсту США такое решение категорически не понравилось — они потребовали аннулировать апелляционное определение. Дело рассмотрели в Верховном суде США.

Весной прошлого года, пока весь мир был занят более глобальными новостями, Верховный суд восстановил смертный приговор Царнаеву.

Но бесконечные суды, которые определят будущее Царнаева, еще не завершились. Теперь защита Джохара хочет найти новую лазейку, чтобы избежать казни. И мишенью адвокатов стали присяжные, которые вынесли изначальный приговор.

Защита утверждает, что двое присяжных солгали, что якобы мало что знают о теракте в Бостоне. Например, один присяжный заявил, что ничего не писал об этом деле в интернете, хотя, как утверждает защита, он ретвитнул сообщение, в котором Царнаева назвали "мусором".

А второй присяжный получил сообщение от друга, который посоветовал ему обязательно попасть в жюри, чтобы удостовериться, что Царнаев будет осужден.

Судья в отставке Нэнси Гертнер назвала дело адвокатов Царнаева перспективным. "Система перестает работать, если люди не откровенны с судом", — сказала Гертнер. Она признает, что в таких делах крайне трудно не наткнуться на новость в СМИ или на сообщение в соцсети, но, добавляет Гертнер, "хотелось бы, чтобы присяжные попытались".

Джохар Царнаев (рисунок из зала суда) Фото: Lane Turner/The Boston Globe via Getty Images