Пиленс: Нам нужно считаться с тем, что мы не мононациональная страна

Нужно менять сложившуюся в Сейме недальновидную практику, когда предложения оппозиции априори отвергаются правящими партиями, кроме того, необходимо преодолевать межэтническую напряженность, новый виток которой спровоцировала агрессия РФ против Украины. С таким заявлением в программе "Подробности" Латвийского радио 4 (LR4) выступил предприниматель, основатель "Объединенного списка" и потенциальный кандидат в президенты Латвии Улдис Пиленс, пишет Rus.Lsm.lv.
По его словам, он не возражает против того, чтобы за него голосовали и находящиеся в оппозиции депутаты Сейма. Пиленс отметил, что в последнее время в политике наблюдается явление, когда ряд партий регулярно оставляют за так называемыми красными лицами и, а предложения оппозиции заведомо отвергаются.
"В моем понимании, для избранных латвийским народом 100 депутатов независимо от того, участвуют ли они в коалиции или являются депутатами оппозиции, крайне необходимо элементарное человеческое сотрудничество - для представительства интересов всех жителей Латвии. Все сто голосов депутатов имеют одинаковый вес независимо от того, представляют ли они левую или правую политическую силу. Все голоса важны, потому что они сигнализируют о настроении общества!" - заявил Пиленс.
Прокомментировал потенциальный кандидат в президенты и многочисленные дискуссии о роли русского языка, возникающие в последнее время - отменяются спектакли, нависла угроза над русскими субтитрами в кинотеатрах, звучат даже призывы прекратить финансирование общественных СМИ на русском языке:
"Я уже высказал свое мнение: что в латвийском государстве службы новостей, радио, телевидение на русском языке - очень хорошая вещь, нам нужно считаться с тем, что мы не мононациональная страна.
Нам нужно считаться с тем, что нам надо обеспечить коммуникацию таким образом, чтобы максимально хорошо все наши жители понимали, что происходит в стране. Чтобы, если случается какой-то кризис, пандемия или что-то другое - чрезвычайно важно, чтобы люди понимали, что государство оперативно хочет им сказать. Поэтому я не вижу проблемы.
Вторая вещь: эти масс-медиа необходимы и потому, чтобы наш агрессивный сосед (Россия) не монополизировал информацию на русском языке! И с такой точки зрения это чрезвычайно важная вещь".
По словам Пиленса, ему мила русская культура, и артисты не становятся ему менее милы только потому, что Путин развязал войну в Украине. По его мнению, пытаться унизить русскую культуру - неправильно, однако нужно понимать и тех людей, у которых сейчас возникают обостренные ощущения.
"Поэтому я думаю - вам, нам всем нужно чутко пытаться эту тематику понять и друг другу, по сути, пойти навстречу!
Если мы лояльны латвийскому государству, если мы хотим, чтобы латвийское государство процветало, то ему нужно процветать и регионально, и на уровне основной нации, и на уровне групп национальных меньшинств", - сказал он в интервью LR4.
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