Пиленс: Нам нужно считаться с тем, что мы не мононациональная страна

Нам нужно считаться с тем, что нам надо обеспечить коммуникацию таким образом, чтобы максимально хорошо все наши жители понимали, что происходит в стране. Чтобы, если случается какой-то кризис, пандемия или что-то другое - чрезвычайно важно, чтобы люди понимали, что государство оперативно хочет им сказать. Поэтому я не вижу проблемы.

Вторая вещь: эти масс-медиа необходимы и потому, чтобы наш агрессивный сосед (Россия) не монополизировал информацию на русском языке! И с такой точки зрения это чрезвычайно важная вещь".

По словам Пиленса, ему мила русская культура, и артисты не становятся ему менее милы только потому, что Путин развязал войну в Украине. По его мнению, пытаться унизить русскую культуру - неправильно, однако нужно понимать и тех людей, у которых сейчас возникают обостренные ощущения.

"Поэтому я думаю - вам, нам всем нужно чутко пытаться эту тематику понять и друг другу, по сути, пойти навстречу!

Если мы лояльны латвийскому государству, если мы хотим, чтобы латвийское государство процветало, то ему нужно процветать и регионально, и на уровне основной нации, и на уровне групп национальных меньшинств", - сказал он в интервью LR4.