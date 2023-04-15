Главное за 15 апреля ⟩ Детали СГО, бои в Судане, Вайкуле о русском языке и "летающая" рыба в Кулдиге

Это звучит так же страшно, как и выглядит: в мире есть по крайней мере один человек, который моет сиденье своего унитаза в посудомоечной машине. Вы можете посмотреть видео в TikTok. Неудивительно, что это вызвало бурю в социальных сетях.

15 апреля Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой исполняется 74 года. Одной из знаменательных пластинок в биографии артистки стал тринадцатый альбом "Не делайте мне больно, господа", который вышел в 1995 году.

13 апреля свой день рождения отметила латвийский блогер, тиктокер и инфлюенсер Лидия Нижникова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".

Как оказалось, нарушителем тишины в Риге стал музыкант из Эстонии Артем ТемаДа. Он установил в центре латвийской столицы барабанную установку с эффектной подсветкой и играл русские поп-хиты. Все бы ничего, но случилось это в Тихую субботу, 8 апреля, перед Пасхой - государственным праздником в Латвии, пишет Limon.ee.

Нет сомнений, что одним из самых удобных и экономичных вариантов для людей, не имеющих собственного автомобиля, является каршеринг. А вы знаете, что делать, если вы случайно повредили машину? Портал TVNET связался с несколькими поставщиками услуг каршеринга, чтобы узнать, как часто случаются такие аварии и что делать клиенту, если такая авария произошла.

Больше суток читательница портала Limon.ee Анастасия (имя изменено, настоящее известно редакции) прожила с чужой фамилией, которая не имеет отношения ни к новоиспеченной невесте, ни к ее мужу. Как такое могло произойти и что на это ответил Таллиннский ЗАГС, разбирался развлекательный портал Limon.ee.