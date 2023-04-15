Теплый и спокойный выходной день близится к своему завершению. Надеемся, вы не сидели дома и нашли, чем заняться, а теперь можете посвятить несколько минут тому, чтобы узнать, что интересного произошло в Латвии и мире. Рассказываем о самом главном за субботу, 15 апреля.
Главное за 15 апреля ⟩ Детали СГО, бои в Судане, Вайкуле о русском языке и "летающая" рыба в Кулдиге
Новости Латвии:
В Службе государственной обороны (СГО) у военнослужащих будет возможность освоить специальности стрелка, пулеметчика, гранатометчика, шофера, медика или связиста, сообщает портал Министерства обороны sargs.lv.
Правительство 18 апреля планирует принять решение о выделении Министерству здравоохранения 124 788 евро, чтобы выплатить компенсации в связи с аварией, в которой погиб сотрудник Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), а еще один сотрудник пострадал, сообщает агентство LETA.
В среднем жители Латвии тратят на путешествие более 600 евро на человека, сообщила агентству LETA руководитель компании Join Up Baltic Сабине Сайковска.
В Кулдиге уже началось выступление рыбы - она прыгает как сумасшедшая. На это необычное зрелище приезжают посмотреть сотни жителей и гостей города, сообщает местное самоуправление.
В марте, по сравнению с предыдущим месяцем, предложение квартир, которые выставлены для продажи, увеличилось на 4%. Предложение в крупнейших микрорайонах Риги также увеличилось на 4%. Об этом говорится в последнем отчете компании Arco Real Estate.
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин этой весной не поможет сборной Латвии на чемпионате мира, подтвердил в разговоре с TVNET генеральный менеджер сборной Рудолф Калвитис.
Выборы президента Латвии состоятся 31 мая. Осталось меньше двух месяцев, но из кандидатов есть только предприниматель и основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс. Кого рижане хотят видеть следующим президентом? Актуален и вопрос о том, следует ли менять названия улиц, которые были даны в советское время. Выяснить это отправился специальный корреспондент TVNET Юрис Кондрашов. Сморите видео!
Вопреки требованию полиции суд не арестовал 17-летнего студента Рижского техникума искусств и медиа в Иманте, который несколько раз ударил своего сверстника ножом. Кроме того, он вернулся в техникум, сообщает программа Panorāma.
За рубежом:
В столице Судана Хартуме слышна стрельба и взрывы после нескольких дней противостояния армии и военизированных Сил быстрой поддержки. Над городом также летают боевые самолеты, скорее всего армейские.
Французский телеканал France 24 удалил со своего сайта и платформы YouTube продемонстрированный ранее сюжет под названием "Война в Украине: Российская армия готовится к битве перед контрнаступлением".
Во французском городе Бордо во время нелегальных уличных гонок легковой автомобиль на большой скорости врезался в толпу зрителей. По меньшей мере шесть человек получили ранения, пишет France Bleu.
Десять лет назад, спустя четыре часа после старта Бостонского марафона, у финишной черты прогремели два взрыва. На дистанции все еще находились тысячи бегунов, а на тротуарах — зрители. Погибли три человека, сотни были ранены. Единственный осужденный по этому делу все еще ждет исполнения смертного приговора, пока его защита пытается найти лазейки в законах, чтобы выбить для своего подзащитного более мягкое наказание — пожизненное заключение.
Кремлевские пропагандисты использовали рабочие материалы из украинского фильма, который снимается в Латвии, а также фрагменты из новостного сюжета Латвийского телевидения для клеветы на украинскую армию. Об этом сообщает Латвийское телевидение.
Крупнейший ближневосточный офшор России - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), куда состоятельные граждане России массово перемещали свои активы, пытаясь скрыться от западных санкций, - перестал быть "тихой гаванью" для российских денег.
Дезинформация о ситуации в Украине, распространявшаяся и до, и после начала российской военной агрессии, часто определяла жизненный выбор украинских граждан, оказавшихся на оккупированных территориях, их решение о том, эвакуироваться ли в другие регионы Украины, ехать ли в Россию, оставаться ли на месте. Политолог Ольга Матвеева на примере реальных историй трех человек дает обзор того, как пропаганда агрессора очень часто формировала у людей ложную картину мира, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале решила ответить на самые популярные комментарии хейтеров. Их было много.
Исследователи выяснили, что огромный взрыв при извержении вулкана Тонга в прошлом году был сравним с мощнейшим взрывом ядерного оружия США, сообщает издание The Guardian.
В 2020 году бывший политик, один из основателей партии "Прогрессивные" Роберт Путнис переехал в Берлин со своим супругом Дмитрием. Время от времени Путнис публиковал фотографии, на которых он изображен вместе со своим любимым мужчиной. Но в январе Путнис объявил о разводе с Дмитрием.
Это звучит так же страшно, как и выглядит: в мире есть по крайней мере один человек, который моет сиденье своего унитаза в посудомоечной машине. Вы можете посмотреть видео в TikTok. Неудивительно, что это вызвало бурю в социальных сетях.
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