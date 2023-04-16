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СМИ: заключенного в США заживо съели постельные клопы

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Насекомые. Иллюстративное фото
Насекомые. Иллюстративное фото Фото: Akos Nagy/Shutterstock

В Атланте, США, мужчина умер в тюремной камере, потому что его "заживо съели насекомые и жуки", утверждает адвокат, сообщает BBC.

Лэшон Томпсон был заключен в тюрьму за правонарушение и помещен в психиатрическое отделение тюрьмы округа Фултон после того, как официальные лица сочли его психически больным.

Адвокат семьи представил в суд фотографии, на которых запечатлено тело Томпсона, искушенное насекомыми.

"Мистер Томпсон был найден мертвым в грязной тюремной камере после того, как его заживо съели насекомые и постельные клопы", - говорится в заявлении адвоката.

Адвокат говорит, что сотрудники тюрьмы и медицинский персонал заметили, что состояние Томпсона ухудшается, но не сделали ничего, чтобы оказать ему помощь.

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