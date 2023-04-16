Война силовиков в Судане: кто с кем воюет и кто из них больше связан с Россией

Слабая надежда на то, что переговоры смогут разрешить ситуацию, не оправдалась - переговоры так и не состоялись.

Неясно, кто сделал первый выстрел в субботу утром, но есть опасения, что это ухудшит и без того нестабильную ситуацию.

Дипломаты призвали обе стороны прекратить огонь.

Что такое Силы быстрой поддержки?

Они были сформированы в 2013 году на основе одиозного ополчения "Джанджавид", варварскими методами боровшегося с повстанцами в Дарфуре.

С тех пор генерал Дагало создал мощную военную группировку, которая участвовала в конфликтах в Йемене и Ливии и контролирует некоторые золотые прииски Судана.

Заместитель главы суверенного совета Судана генерал Мохамед Хамдан Дагало Фото: Reuters

Членов группировки также обвиняют в нарушениях прав человека, в том числе в массовом убийстве более 120 демонстрантов в июне 2019 года.

Мощная военизированная группировка, не подчиняющаяся армии, представляет угрозу стабильности страны.

Как генерал Хамдан связан с Россией?

Начав как торговец верблюдами, генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Дагало в последние два десятилетия неуклонно накапливал влияние и богатство в Судане, поднимаясь к вершинам власти.

Генерал Хамдан был командиром ополчения "Джанджавид", которое обвиняют в массовых преступлениях во время конфликта в Дарфуре, начавшегося в 2003 году и приведшего к гибели до 300 тысяч человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.