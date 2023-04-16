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Полиция разыскивает без вести пропавшего Артура

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Артур Журавлев
Артур Журавлев Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Артура Журавлева 1988 года рождения. Мужчина 14 апреля в 10:30 поехал автостопом из Вецпиебалгской волости домой в Сигулдскую волость и до сих пор не объявился.

Приметы мужчины: рост около 190 сантиметров, нормального телосложения, рыжие волосы и борода.

Был одет в коричневые штаны и жилет, свитер с капюшоном, на ногах - светло-желтые кроссовки Nike.

Стражи порядка просят осмотреть фотографию молодого человека и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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