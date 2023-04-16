RUS TVNETНовостиКриминал и ЧППропавший 14 апреля Артур найденrus.tvnet.lv16 апреля 2023, 16:24Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policijaГосударственная полиция прекратила поиски без вести пропавшего Артура - мужчина найден.Государственная полиция выражает благодарность всем, кто делился информацией.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые словаполицияпоиск людейполиция ищетPекомендуем