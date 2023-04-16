Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Государственная полиция прекратила поиски без вести пропавшего Артура - мужчина найден.

Государственная полиция выражает благодарность всем, кто делился информацией.

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